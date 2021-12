Sindicato promete parar circulação de ônibus interestaduais

Após causar transtornos à população ao paralisar, nesta segunda-feira, 23, das 4h às 8h, a circulação de ônibus intermunicipais, os rodoviários prometem uma novo protesto, ainda maior, para os próximos dias.

O objetivo das manifestações é pedir a liberdade provisória do motorista Jocival Pinto, acusado de tentar matar três pessoas em janeiro deste ano.

Segundo o diretor jurídico adjunto do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado da Bahia, Osmar de Oliveira, a nova paralisação deverá afetar não só os ônibus intermunicipais, mas, também, os interestaduais.

Aloísio Gomes, diretor adjunto de imprensa do mesmo sindicato, conta que a manifestação deve acontecer dentro de 72 horas. "Vamos dar esse prazo ao judiciário. Caso não haja uma resposta positiva dentro desse período, a possibilidade de uma nova paralisação se torna muito forte", afirmou.

Ao pedir a libertação de Jocival, a categoria alega que a médica Kátia Vargas, acusada de matar os irmãos Emanuel e Emanuelle Dias Gomes em outubro, foi libertada e, por isso, o motorista também teria o direito de responder ao processo em liberdade.

"No caso da médica Kátia, houve vítimas mortas e ela está solta. Já no caso do nosso companheiro, não houve mortes, mas ele continua preso", afirma Osmar Oliveira.

Para ele, "o motivo dessas mobilizações é social, com objetivo de se ter uma justiça imparcial, que não faça distinção entre ricos e pobres".

A TARDE procurou o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), mas ninguém foi localizado para comentar o caso, pois o órgão está em recesso natalino.

Por causa da paralisação feita nesta segunda, os pontos de ônibus ficaram lotados e muitas pessoas esperaram os coletivos durante horas a fio.

A babá Márcia da Silva, 25, chegou às 6h na Estação Iguatemi. Às 9h, ela ainda esperava um veículo que a levasse ao trabalho, em Vilas do Atlântico. "Eu tinha que chegar lá 7h30", lamentou.

O caso

Jocival responde pela tentativa de homicídio do ortopedista Raimundo Pereira da Silva Filho, da irmã e da mulher do médico, que estava grávida de sete meses.

Segundo a família das vítimas, eles viajavam para Praia do Forte quando o carro de Raimundo foi atingido pelo ônibus dirigido por Jocival. Enquanto as mulheres faziam fotos do acidente, o motorista acelerou o veículo, imprensando o médico contra seu próprio carro e ferindo as duas mulheres.

Jocival foi preso seis dias após o ocorrido e aguarda julgamento na Colônia Penal de Simões Filho.

