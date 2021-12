Sindicato dos petroleiros fecha BR-101 em protesto

O Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro) faz um protesto na manhã desta terça-feira, 26, e fecha os dois sentidos do km-63 da BR-101, na região do município de Entre Rios (a 124 quilômetros de Salvador). De acordo com o Sindipetro Bahia, a paralisação é nacional e contra a venda dos campos terrestres e a privatização da Petrobras.

Os petroleiros da Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte, representados pelos seus sindicatos e com o apoio da Federação Única dos Petroleiros (FUP), fazem mobilização conjunta nas rodovias federais de cada estado.

O diretor do Sindipetro Bahia, André Araújo, acredita que "a venda dos campos terrestres vai gerar desemprego de vários trabalhadores terceirizados e prejuízo para a economia das cidades onde a Petrobras desenvolve atividades na área". Ele também disse que acontecerá uma greve de cinco dias em favor dos trabalhadores do sindicato.

"A luta travada em favor dos campos terrestres e contra a privatização da Petrobras não é só dos petroleiros, mas de todo o povo brasileiro", disse o diretor.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Simões Filho, a manifestação começou após as 6h. Por conta do ato, há um grande congestionamento na região.

O órgão informou também que pneus foram queimados para bloquear as vias. Homens do Corpo de Bombeiros são aguardados no local para efetuar a limpeza da pista, já que os manifestantes negociaram a liberação de uma das faixas com a PRF.

Da Redação

