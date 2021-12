Sindicato dos médicos aprovam assembleia permanente contra precarização

Por decisão unânime, em assembleia realizada na última terça-feira, 30, o Sindimed Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed-BA) resolveu entrar em estado permanente de assembleia. O sindicato acusa do Estado da Bahia em contratar médicos somente pelo regime de pessoa jurídica.

Além disso, o sindicato diz que está acompanhando com apreensão a ação das empresas administradoras terceirizadas que têm convidado os médicos contratados sob o regime CLT a assinarem suas rescisões.

"O Sindicato dos Médicos da Bahia alerta a todos os profissionais médicos que esse movimento atentará para os artigos 48 e 49 do código de ética médico. Isso significa que aquele médico que assumir o posto de trabalho de um médico que for demitido por causa do movimento, responderá eticamente no Cremeb", diz o sindicato em nota.

adblock ativo