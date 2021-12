Sindicato acusa prefeitura de Lauro de Freitas de não pagar o 13º salário

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de Lauro de Freitas (Asprolf) denunciou que o 13ª salário dos funcionários da Educação não foi pago. Segundo o coordenador geral da entidade, Valdir Silva, o pagamento deveria ter sido realizado na quarta-feira, 20. Ainda nesta quinta, 21, o sindicato deve entrar com uma representação no Tribunal de Contas do Município (TCM) e no Ministério Público da Bahia (MP-BA).

A prefeitura de Lauro de Freitas afirmou, em nota, que o pagamento foi realizado na data correta e que o atraso ocorre por problemas internos de processamento da Caixa Econômica Federal.

O órgão informou ainda que que está acompanhando as providências do banco e realizando esforços para normalização do pagamento.

Segundo a Caixa Econômica, houve uma 'inconsistência em nível nacional no sistema de transmissão de arquivos para pagamento' e a situação está sendo tratada em regime de urgência. Entretanto, não há previsão de quando o pagamento dos servidores vai ser realizado.

adblock ativo