Sindicância vai apurar denúncia em Feira de Santana

Uma sindicância foi instaurada pelo secretário municipal de Transportes e Trânsito, Pedro Boaventura, para apurar denúncia de desmanches de veículos supostamente praticados por prepostos da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT).

A portaria 019/2015 foi publicada no Diário Oficial do município ontem e tem 30 dias de prazo para conclusão. A denúncia foi feita pelo vereador David Neto (DEM), na Câmara Municipal, na segunda-feira, 9.

"Recebi informações, inclusive, com gravações de que veículos apreendidos pela SMT são desmanchados em um terreno no bairro São João do Cazumbá. Tenho provas. Quando chegamos ao local, o pessoal saiu correndo, por que será?", indagou o vereador.

A equipe de A TARDE esteve no local do suposto desmanche, onde só encontrou a carcaça de um veículo, mas não foi possível identificar a marca. O acesso à área interna estava bloqueado por cancela fechada com corrente.

Neto ainda informou que, na semana passada, esteve com o prefeito José Ronaldo e comunicou informalmente o fato. "Ele garantiu que iria apurar devidamente, e a prova é que foi instaurada a sindicância. Mas levei ao conhecimento de todos na tribuna da Câmara para que o caso fosse investigado em outras esferas, pois é muito grave", afirmou.

Mesmo sem citar o nome do superintendente municipal de trânsito, capitão Francisco Júnior, o vereador disse que todo o trâmite é do conhecimento do titular da pasta: "Todo mundo sabe quem é o superintendente do órgão. Basta querer apurar. Mas a denúncia é grave".

Tranquilo

O capitão Francisco Júnior disse que foi pego de surpresa, ainda mais pelo fato de o nome dele estar sendo envolvido no caso. Destacou que tem 14 anos de vida pública e nunca se envolveu em qualquer irregularidade.

"Não estou incomodado com a denúncia, que deve ser apurada com rigor, e sim com o fato de meu nome, como superintendente do órgão, estar sendo envolvido. Mas estou tranquilo, pois sou conhecido pelo trabalho sério que realizo", disse.

Ele informou que já está adotando medidas judiciais cabíveis, para que o denunciante seja instado a apresentar provas das acusações. "Não se pode colocar em dúvida a honra de ninguém. Temos que ter responsabilidade. Ele (vereador Neto) tem imunidade parlamentar, mas isto não quer dizer que possa manchar o nome de alguém sem provas, com suposições", frisou.

O superintendente ainda informou que, assim que tomou conhecimento do fato, esteve com o secretário Pedro Boaventura para solicitar que o caso fosse apurado. "Para se ter uma ideia, não é a SMT ou funcionário do órgão que está apurando e fazendo parte da apuração. A comissão é composta de pessoas que não possuem vínculo com a superintendência. Para manter a transparência", lembrou.

Sem afastamento

O prefeito José Ronaldo disse que não aceita irregularidade na gestão e que toda denúncia é devidamente apurada. Confirmou que estimulou o vereador David Neto a fazer a denúncia, se tivesse provas. "Caso não tenha provas, que assuma as consequências", resumiu.

Ele fez questão de frisar que o capitão Francisco Júnior não será afastado do cargo até que se prove algo e disse não acreditar na denúncia. "Não creio que algo desta natureza esteja ocorrendo na SMT, mas devemos apurar e dar uma resposta. Até que se prove o contrário, o superintendente continua no cargo", garantiu.

O titular da 1ª Coorpin, delegado João Uzzum, informou que nenhuma denúncia foi feita à Polícia Civil até o momento: "Não temos conhecimento do teor, mas caso uma denúncia chegue ao nosso conhecimento, irá ser devidamente investigada".

