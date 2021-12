Sindicância do Detran apura irregularidades em CLRVs

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia cancelou cinco mil Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CLRV) preenchidos de forma irregular e instaurou uma sindicância para investigar a origem das irregularidades. A decisão foi publicada nesta terça-feira, 9, por meio de uma portaria.

Os resultados da investigação devem ser divulgados em até 60 dias. As cinco mil planilhas do CLRV com preenchimento irregular foram identificadas durante as ações de fiscalização realizadas pelo Detran com a Polícia Militar (PM). Segundo o órgão estadual de trânsito, a suspeita é que o número de licenciamentos desviados chegue a 10 mil.

O diretor-geral do Detran, Maurício Bacelar, afirmou que a medida visa garantir a segurança no trânsito e coibir ações criminosas. "A grande incidência de carros clonados nas blitzes chamou a atenção do Detran. O desvio do CLRV facilita 'esquentar' veículos roubados e a clonagem. A sindicância é para apurar todos os fatos e punir os responsáveis", declarou em nota.

