Simulador de direção terá uso obrigatório em maio

Os candidatos a tirar a habilitação na categoria B (carros) vão ter de passar, obrigatoriamente, pelo teste de simulador de direção a partir do dia 1º de maio.

A medida vale, também, para quem já possui a categoria A (motos) e quer adicionar a B. O uso obrigatório do equipamento de simulação nos centros de formação de condutores é determinação do Conselho Nacional de Trânsito, o Contran.

Das 332 autoescolas da Bahia, somente 80 ainda estão sem as máquinas. No entanto, o presidente do Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores do Estado da Bahia (Sindauto), Abelardo Filho, garante que, até o próximo dia 8, a situação estará regularizada.

"Os contratos já estão assinados, só falta a chegada dos novos instrumentos. Todos os instrutores das autoescolas também já estão treinados", assegurou o líder sindical.

De acordo com o Detran, os centros de formação devem dispor de espaço para o acomodar o simulador. As autoescolas que não conseguirem se adequar dentro do prazo poderão compartilhar o equipamento.

Aulas

No processo para tirar a primeira carteira de motorista, o candidato terá de fazer 25 horas de exames práticos, sendo 20 em veículo de aprendizagem e cinco no simulador de direção.

O coordenador de segurança e educação para o trânsito do Detran, Eliezer Cruz, explica que, na Escola Pública de Trânsito da Bahia, o simulador já funciona de maneira facultativa.

"Alunos que já passaram por ele se sentem mais à vontade, porque a máquina reproduz situações próximas ao estar no veículo, mas sem os riscos da rua", pontua.

O diretor-geral da Autoescola Aliança, Wellington Oliveira, explica que a escola já possui o aparelho para aulas experimentais. "O simulador vai passar a funcionar efetivamente para quem comprar o laudo a partir do dia 1º (de maio)". As aulas com simulações são a quarta etapa do processo para retirar a habilitação.

