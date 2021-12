Simulado de emergência na Baía de Aratu é aprovado

O simulado de emergência do Plano de Área da Baía de Aratu realizado nesta quinta-feira, 30, na área de Suape, divisa entre os municípios de Madre de Deus e São Francisco do Conde, localizados na Regiçao Metropolitana de Salvador (RMS) foi aprovado pelas empresas e funcionários que participaram do teste.

Durante o teste, foi feita uma simulação de vazamento de óleo cru no solo e no mar, decorrente de uma falha na válvula de controle em um duto da Transpetro, onde foram avaliadas as estratégias de combate, recursos, tempo resposta e equipamentos utilizados.

Participaram do simulado as empresas Dow, Transpetro, Petrobras, Braskem, Ultracargo – Tequimar, Vopak, Ford, Terminal Portuário Cotegipe, Codeba, Base Naval de Aratu, Belov Engenharia, Fafen, Aratu Iate Clube, Marina e Estaleiros Aratu, MFX do Brasil e Ocema Iate Clube.

adblock ativo