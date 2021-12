Simulado de emergência envolveu comunidade em Dias d'Ávila

Um exercício simulado de emergência envolveu moradores do bairro da Concórdia, localizado no entorno do Polo Industrial de Camaçari, em Dias d´Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi realizado na manhã desta quarta-feira, 4. De acordo com o Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), o objetivo do treinamento foi preparar a comunidade para agir com segurança em uma eventual situação de emergência "nível 4" no Polo que requeira a evasão de moradores de uma suposta área de risco para um local seguro.

Ainda segundo a Cofic, reuniões preparatórias do simulado foram realizadas com a Prefeitura de Dias d´Ávila, secretarias, polícia militar, órgãos responsáveis pelo ordenamento de trânsito, moradores da Concórdia, líderes comunitários e membros do Núcleo de Defesa Comunitária (Nudec), entre outros. Participaram também do treinamento os professores e os cerca de 300 alunos da escola pública de ensino médio Laura Folly, situada no bairro.

Segundo Paulo Ribeiro, especialista em Segurança e consultor do Cofic, "o objetivo do treinamento foi preparar a Defesa Civil e os voluntários do Nudec para ações relacionadas com o PEC e conscientizar a comunidade para a importância de seguir as orientações de ambos em uma eventual situação de emergência nível 4 no Polo (com risco de vazamento de produto químico perigoso, por exemplo). Em cenários como este, a Defesa Civil é informada através de sistema de rádio VHF, para que proceda à evasão das pessoas que estiverem em áreas consideradas vulneráveis, com o apoio do Nudec, de forma orientada e segura, como previsto nos procedimentos do PEC", falou por meio de nota.

O primeiro simulado na comunidade em Dias d'Ávila ocorreu em novembro do ano passado no bairro Bosque 3. Este ano, depois do treinamento no município, haverá o mesmo tipo de simulado em Camaçari, mobilizando os moradores do bairro do Parque Florestal no dia 18 de novembro, sob a coordenação da Defesa Civil de Camaçari, também com o suporte do Cofic.

O simulado integrou os procedimentos preventivos do Plano de Emergência da Comunidade (PEC) e foi coordenado pela Defesa Civil do município, com o apoio do Núcleo de Defesa Comunitária - Nudec, das secretarias de Educação, Saúde, Transportes, Meio Ambiente, Polícia Militar, do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari - Cofic, empresas do Polo, dentre outros parceiros.

