Simulação chama a atenção na BR-324

Os motoristas que passaram, no início da manhã deste sábado, 5, pela Praça de Pedágio 01, no km-598 da BR-324, sentido Feira de Santana, depararam-se com um triste cenário de destruição causado por um acidente envolvendo um caminhão- -tanque e um ônibus.

Na pista, os sobreviventes pediam socorro e tentavam se desvencilhar dos destroços dos veículos e de um líquido corrosivo que estava sendo transportado pelo caminhão e acabou derramando ao longo de toda a via por causa do acidente.

Ao se aproximar, os motoristas puderam perceber, no entanto, que tudo não passava de uma simulação promovida pela ViaBahia - concessionária que administra as rodovias BR-324 e BR-116 - para treinamento de equipes de atendimento à emergência.

Esta foi a quinta edição do Simulado de Acidente com Envolvimento de Produtos Perigosos e Múltiplas Vítimas, que também é realizado no intuito de manter a licença de operação da rodovia junto a órgãos ambientais, como Ibama.

Na simulação, um ônibus transportando 15 passageiros choca-se contra a traseira de uma carreta, provocando o rompimento da válvula de descarga e, consequentemente, derramamento do líquido corrosivo. Em seguida, o coletivo tomba sobre a pista causando mortes e deixando pessoas feridas.

Dentre as primeiras ações da equipe de resgate está o isolamento do líquido corrosivo. Em seguida, os feridos são retirados e encaminhados para a rede hospitalar com o auxílio de ambulâncias e de helicóptero, caso necessário.

Integração

De acordo com o gerente de operações da concessionária, Jorge Baracho, a demonstração tem o objetivo, ainda, de integrar equipes dos mais diversos órgãos, como Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer), dentre outros.

"A simulação é realizada anualmente para aproximar os envolvidos nesse tipo de atividade. Quanto maior a interação entre esses agentes no momento de resgate, maior rapidez no atendimento às vítimas e menor os prejuízos causados ao meio ambiente", explicou.

Para que o treinamento obtenha alto grau de eficiência, a cada ano aumenta o grau de dificuldade das situações simuladas.

"No próximo, queremos levar essa atividade para o interior do estado a fim de conhecer as equipes que atuam em outras regiões", completou o gerente.

Ocorrências

Segundo o gerente da ViaBahia, acidentes envolvendo vazamento de produtos perigosos não são comuns nas duas vias administradas pela concessionária.

Em cinco anos de concessão, foi registrada apenas uma ocorrência do tipo na BR-324. Na BR-116, a média é de um registro a cada dois meses.

Para o caso de acidentes, a ViaBahia pode ser acionada pelo usuário, pelo 0800, e o Centro de Controle Operacional (CCO) para o deslocamento de recursos disponíveis e adequados à situação. A concessionária também é responsável por acionar os órgãos públicos de emergência.

A ViaBahia pode ser contatada por meio dos telefones 0800-6000-324 para a BR-324 e 0800-6000-116 para a BR-116. As ligações podem ser realizadas por meio de aparelho celular.

