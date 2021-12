Simpatizantes fazem ato Pró-Bolsonaro no Farol da Barra

Há uma semana do segundo turno das eleições, manifestantes e eleitores de Jair Bolsonaro ocuparam o bairro da Barra neste domingo, 21, em caminhada a favor do candidato a presidência e contra o PT. A concentração aconteceu no Largo do Farol e desde às 11h da manhã milhares de pessoas se reuniram no local em frente a dois trios elétricos com bandeiras do Brasil e camisas com a foto de Bolsonaro.

Kim Kataguiri, co-fundador do MBL (Movimento Brasil Livre) acompanhou o ato no Farol da Barra e reforçou o motivo das manifestações. "Nosso objetivo aqui é reafirmar nossa posição e mostrar que o PT não tem nenhum tipo de controle ideológico sobre a Bahia e sobre o Nordeste. Ainda temos essa semana para uma reação e para conseguir mais votos", afirmou. Kataguiri foi eleito deputado federal pelo DEM no primeiro turno. Com mais de 500 mil votos, ele se tornou o quarto deputado federal mais votado no estado de São Paulo.

Segundo a organização, a manifestação foi pensada de última hora e a convocação feita pelas redes sociais. "Na última semana a divulgação se intensificou e o resultado é esse aqui. Uma manifestação expressiva e organizada em tempo recorde", diz Ricardo Almeida coordenador do MBL Bahia.

As manifestações acontecem ao mesmo tempo em outros estados do país. O Movimento Brasil Livre transmite alguns atos ao ato ao vivo pelas redes sociais. A hashtag #NasRuasComBolsonaro está entre os assuntos mais comentados do país.

