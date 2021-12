Simões Filho: unidade móvel realiza exames de mamografia gratuitos

A unidade móvel do projeto Vida +Rosa realiza exames de mamografia digital gratuitamente de 6 a 9 de novembro. A ação será realizada na Associação Beneficente dos Moradores de São Raimundo, com o objetivo de conscientizar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

As interessadas devem possuir mais de 35 anos e, no dia do procedimento, levar RG, CPF e comprovante de residência. Durante o período, serão realizados 300 exames de mamografia, sendo 60 senhas por dia (40 pela manhã e 20 pela tarde). Os atendimentos acontecem das 7h às 13h e das 14h às 17h.

Além dos exames de mamografia, o programa Vida + Rosa, do Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS), oferece orientação, palestras e distribuição de cartilhas como forma de alertar sobre a prevenção do câncer de mama.

