Simões Filho: trio é flagrado pela PM ao tentar atear fogo em ônibus

Dois homens e uma mulher foram flagrados por policias militares da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na manhã desta segunda-feira, 16, ao tentarem atear fogo em ônibus na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Em nota, a Polícia Militar informou que a guarnição realizava rondas na avenida Elmo Cerejo Farias, no bairro Ilha de São João, quando recebeu uma denúncia anônima de que algumas pessoas estariam reunidas para queimar ônibus na entrada do Riacho Doce.

Ao chegar no local, duas pessoas foram presas em flagrante e um adolescente apreendido com material inflamável. Outros integrantes que fazem parte do grupo criminoso conseguiram fugir.

Ainda segundo a PM, com o trio foram apreendidos gasolina, um revólver calibre 38 e seis munições.

No último sábado, 14, três coletivos foram incendiados na cidade após a morte de um traficante identificado como "Bruxo". Logo após a ação, Jhainan Raimundo França dos Santos foi preso suspeito de participar da ação.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) informou que Jhainan tem envolvimento com o tráfico de drogas e que foi detido em flagrante após ser reconhecido por três testemunhas.

