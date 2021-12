Simões Filho: prefeitura não reconhece Coopertrans

A prefeitura de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), informou, em nota enviada à imprensa nesta terça-feira, 11, que a Cooperativa dos Trabalhadores em Transporte Alternativo da cidade (Coopertrans), que realizou uma manifestação na segunda, 10, paralisando as atividades, não mantém qualquer vínculo com o município.

A Cooperativa entrou na justiça contra o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Denysson Santana, para acabar com a apreensão de veículos que realizam o transporte de passageiros no trecho Cia-Simões Filho, cuja fiscalização é feita pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

De acordo com os trabalhadores, o secretário estaria descumprindo um mandado de segurança que impede a apreensão dos veículos com a ajuda de força policial. A denúncia foi feita pelo presidente da Coopertrans, Alberto de Avelar.

A prefeitura da cidade, no entanto, informou que a cooperativa não representa os trabalhadores de transporte do município e que "A decisão Judicial do mandado de segurança foi acolhida em parte, conforme folha 397, do processo 0343061-63.2013.8.05.0001, que não anula a obrigação do município de fiscalização e retenção caso necessário do transporte clandestino".

Protesto

Os trabalhadores do transporte alternativo, que incluem vans e micro-ônibus, paralisaram as atividades na manhã de segunda, 10, e realizaram manifestações ao longo do dia.

De acordo com o presidente da Coopertrans, os manifestantes chegaram a fechar a rua Engenheiro Walter Aragão de Souza, onde fica localizada a secretaria de Transporte e Trânsito.

A Cooperativa também informou que contratou um advogado para pedir a prisão do secretário municipal.

adblock ativo