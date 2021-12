Simões Filho é alvo da Operação Pacto contra cartel de cegonheiros

O município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, é alvo nesta quinta-feira, 17, da Operação Pacto da Polícia Federal (PF), que apura a formação de cartel envolvendo empresas de transporte rodoviário de veículos novos, conhecidos como cegonheiros. Ao todo, cerca de 60 policiais cumprem 10 mandados de busca e apreensão.

As cidades de Santo André e São Bernardo do Campo, em São Paulo, Serra, no Estado do Espírito Santo, e Betim, em Minas Gerais, também são alvos da operação.

De acordo com informações da PF, a ação é em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO MP/SP) e com a colaboração do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Code).

Durante as investigações, os agentes verificaram a existência de um acordo anticompetitivo destinado a fixar artificialmente o valor do frete dos veículos zero km. Ainda disso, a Polícia Federal informou que o cartel tinha o interesse de dividir o mercado nacional entre os participantes do grupo.

Esta ação criminosa não permite a livre concorrência e impossibilita a entrada de novas empresas no mercado, aumentando o valor do serviço. O custo do frete constitui parcela do preço final dos veículos zero Km.

Os suspeitos vão responder por crime contra a ordem econômica e de organização criminosa.

