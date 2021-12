Simões Filho é a cidade mais violenta do Brasil, diz estudo

Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), é considerada a cidade mais violenta do Brasil, segundo dados da pesquisa "Mapa da Violência", divulgada nesta quinta-feira, 18.

Conforme o estudo, realizado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos (Cebela) e baseado em atestados de óbitos do Ministério da Saúde, dados do IBGE e da Organização Mundial de Saúde (OMS), foram registrados 167 assassinatos em 2011, 214 em 2010 e 153 em 2009 no município.

Mesmo com a redução do número de casos entre 2010 e 2011, a cidade baiana, com cerca de 119 mil habitantes, lidera o ranking nacional pelo terceiro ano consecutivo.

A pesquisa aponta como maiores vitimas jovens negros com idades até 25 anos.

Além de Simões Filho, Porto Seguro (12º colocado) e Mata de São João (14º colocado) figuram entre os 15 municípios mais violentos do país, com 100 homicídios para cada 100 mil habitantes em 2011.

Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, registrou, em 2011, 137 homicídios. Em 2010, foram 160. Já em 2009, a cidade registrou 128 ocorrências. Mata de São João (a 56 km de Salvador) registrou 17 casos em 2009, 24 em 2010 e 42 em 2011.

Considerando as 30 primeiras cidades do ranking, nove são baianas. Aparecem, também, Teixeira de Freitas (19º), Ubaitaba (20º), Vera Cruz (24º), Lauro de Freitas (26º) e Valença (29º).

Confira as primeiras 44 cidades brasileiras que aparecem no ranking do Mapa da Violência:

Foto: Reprodução/Mapa da Violência 2013

