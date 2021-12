Siameses baianos fazem 5 anos e se preparam para separação

Os gêmeos siameses baianos Artur e Heitor completaram 5 anos nesta terça-feira, 8, e ganharam uma festa de aniversário. O evento aconteceu na Casa do Interior, em Goiânia, onde as crianças estão com os pais há sete meses. Eles aguardam para realizar a cirurgia de separação, que está prevista para ser realizada no mês de julho.

A família dos gêmeos é de Riacho de Santana, no interior da Bahia, mas os meninos são tratados desde que nasceram no Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia, que é referência no acompanhamento de siameses.

Artur e Heitor são unidos pelo tórax, abdômen e bacia. Eles passaram na última quarta, 2, por um procedimento para recolocar dois dos oito expansores que apresentaram complicações em uma operação anterior. A cirurgia, necessário para o procedimento de separação, foi considerada um sucesso.

O médico Zacharias Calil, que acompanha os meninos, disse que a operação é considerada de risco, mas que estão sendo tomadas medidas para evitar imprevistos.

