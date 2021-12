Shows abrem festejos em Santo Amaro

Caetano Veloso, Zezé di Camargo e Luciano e o circo de Marcos Frota abrem, nesta sexta-feira, 25, a temporada de shows que integram a tradicional festa de Nossa Senhora da Purificação, realizada há mais de 150 anos no município de Santo Amaro (a 79 km de Salvador).

As comemorações, que se encerram no dia 2 de fevereiro, tem como ponto alto a lavagem da igreja matriz, a ser realizada no domingo, 27. A festa, que leva às ruas manifestações religiosas e exaltações culturais, costuma atrair visitantes de várias regiões da Bahia e do Brasil.

Este ano não contará com a presença de sua mais ilustre moradora Claudionor Vianna Telles Velloso, dona Canô, que faleceu no dia 25 de dezembro do ano passado.

Homenagem - Desde os 4 anos, ela era levada pelos pais às comemorações. "Esta é a festa que minha mãe mais gostava. Ela tinha uma alegria e uma satisfação muito grande em ter a cidade movimentada e aquecida. Vamos fazer de tudo para realizar o evento do jeito que ela gostava", diz Rodrigo Velloso secretário de Cultura do município e filho mais velho de dona Canô.

O encontro festivo irá homenagear este ano os centenários de Luiz Gonzaga o rei do baião e o poeta Vinícius de Morais. Durante as apresentações, homenagens serão prestadas a dona Canô.

Celebração - A tradicional novena iniciou parte religiosa da festa na quarta-feira (23). Durante nove dias, o monsenhor Walter de Oliveira celebrará as missas, acompanhadas por músicas em latim, executadas por músicos de orquestras da cidade.

Até o dia 2 de fevereiro grandes nomes da música brasileira como Gilberto Gil, Geraldo Azevedo, Targino Gondin, Chiclete com Banana, Baby do Brasil, Margarete Menezes e Ângela Ro Ro irão desfilar nos dois palcos do evento que levam os nome de Gonzagão e do poeta Vinícius.

No dia 28, a cantora carioca Mariana de Morais, neta de Vinícius de Moraes, também estará presente na festa. O show foi pensando especialmente no seu avô, um dos homenageados do evento, que empresta o nome ao palco 2, localizado atrás da sede da prefeitura.

Cortejo - O cortejo das baianas, que realizam a lavagem das escadarias da igreja, se concentrava em frente ao nº 179, da Rua Viana Bandeira, casa dos Vellosos. Este ano terá um novo endereço. Segundo Rodrigo, por determinação da organização do evento, sairá do Bar Estrela, localizado na Rua Juviniano Barreto.

*Colaborou Luiz Tito

