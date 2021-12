Show da solidariedade reúne artistas em prol de pessoas com câncer em Feira

Com o intuito de promover a conscientização em relação ao câncer de mama, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (AAPC), de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), irá promover um show de solidadriedade, neste domingo, 4. A programação contará com uma diversidade de estilos musicais da cena baiana .

O show ocorrerá no Prime Music, e quem for ao local, irá curtir os shows especiais do cantor Galeguinho SPA, o rock da banda L'age D'or (Legião Urbana Cover), da dupla sertaneja André e Mauro, banda Afro Pop e participações da banda Flash Back, Jaldo Sem Retoque e da cantora Cris Mel.

As camisas estão à venda no balcão do Boulevard Shopping Feira de Santana ou na sede da instituição AAPC, situada na rua Tereza Cunha, 174, bairro Coronel J. Pinto, próximo à praça dos Ex-Combatentes. Informações pelo telefone (75) 3322-5756.

