Shoppings recebem materiais para retirada de óleo nas praias baianas

O Salvador Shopping, Shopping Bela Vista e Salvador Norte Shopping funcionarão como pontos de coleta para materiais utilizados na retirada do óleo que atinge as praias da capital baiana.

Equipamentos de proteção individual, como pares de luvas de PVC ou botas de léguas de PVC, além de sacos resistentes para resíduos de 50 ou 100 litros podem ser entregues nos CACs localizados nos pisos L2 do Salvador Shopping e L1 do Bela Vista ou no Espaço Cliente instalado no piso L2 do Salvador Norte Shopping.

O material arrecadado será entregue à Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS - Salvador) e Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos (SEMARH) de Lauro de Freitas.

Os órgãos municipais destinarão os itens recebidos a ações realizadas pelas respectivas secretarias, ONGs e voluntários. A campanha acontece por tempo indeterminado.

