Shopping de Feira cobra por vaga a partir desta quarta-feira

Após 48 horas de suspensão, o Boulevard Shopping, em Feira de Santana, inicia nesta quarta-feira, 27, a cobrança por vaga em estacionamento. O juiz Roque Ruy Barbosa de Araújo, da 1ª Vara da Fazenda Pública, estendeu os efeitos de liminar concedida dia 8, por entender que não cabe ao município legislar sobre matéria de direito civil, nos termos da Constituição Federal. Ou seja, julgou inconstitucional a lei municipal nº 3.575/15, sancionada dia 22.

"Entramos com um recurso solicitando que a liminar que foi concedida para que o shopping pudesse cobrar pelo estacionamento também valesse para esta nova lei. O juiz entendeu pela inconstitucionalidade e acatou o pedido. A Abrace tem o objetivo de defender a cobrança do estacionamento pelos shopping centers, o que já acontece em outras cidades", afirmou Edson Piaggio, coordenador regional da Associação Brasileira de Shopping Centers.

Viviane Freire, superintendente do shopping, disse que nesta terça foi feita uma "operação assistida", com orientação aos clientes e teste da parte técnica, visando ao início da cobrança. A partir desta quarta, 28, o cliente paga R$ 4 para carros e R$ 2 para motos durante as primeiras quatro horas de permanência. Após isso, será cobrado R$ 1 para cada hora subsequente ou fração de hora.

Estrutura

Há três guichês próximos às saídas dos estacionamentos E2, E3 e em frente ao Hiper Bompreço, além de totens de autoatendimento para os serviços do Pague Fácil. O pagamento pode ser com dinheiro ou débito em conta.

São aproximadamente 1.700 vagas e um bicicletário, este com vagas gratuitas. Lojas-âncora e megalojas têm direito a duas credenciais de acesso gratuito ao estacionamento e um cartão de mensalista. Para lojas-satélite, haverá uma credencial de gratuidade por unidade e cartão de mensalista. Para cada um dos quiosques, será disponibilizada uma credencial de gratuidade.

Os cartões de mensalista podem ser adquiridos junto à administração do shopping ao preço de R$ 130. Em alinhamento com a associação de lojistas do empreendimento, ficou definida uma tarifa especial para funcionários dos lojistas no valor de R$ 70 para uso mensal do estacionamento. A condição é restrita para funcionários que possuam carro ou moto e que tenham abdicado do vale-transporte junto ao empregador. O shopping garantirá acesso a donos das salas do Multiplace à garagem da torre empresarial, sem cobrança adicional, respeitando o limite de uma vaga privativa para cada sala.

