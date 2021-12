Setor hoteleiro de Salvador tem melhor resultado em oito anos

A rede hoteleira de Salvador apresentou em fevereiro taxa de ocupação de 70,59%, diária média de R$ 447,21, resultando em um Revpar (indicador ponderado de taxa de ocupação e diária média) de R$ 315,69, segundo dados oficiais da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-BA).

De fato, entre o carnaval de 2019 (março) e 2020 (fevereiro), a diária média aumentou 19,1%, passando de R$ 375,37 em março de 2019 para R$ 447,21 em fevereiro de 2020; a taxa de ocupação passou de 66,28% para 70,59% e Revpar de R$ 248,80 para R$ 315,69. Ainda assim, os melhores resultados dos últimos 8 anos.

O Carnaval afeta positivamente a hotelaria em geral, mas atinge de forma diferenciada segundo a localização, revelando os melhores resultados para os hotéis situados no polo Barra-Ondina (Revpar de R$ 314,36), seguido pelos hotéis do Centro (R$ 296,38), Itapuã-Stella (R$ 228,78) e Pituba-Stiep (R$ 207,87).

De acordo com Luciano Lopes, presidente da ABIH-BA, é importante começar o ano com boa taxa de ocupação. “Em 2019 o Carnaval foi em março e essa grande festa tem um impacto significativo nos resultados. Entretanto se compararmos os resultados de fevereiro de 2020 com março de 2019, períodos do Carnaval, verificamos que o mês do Carnaval de 2020 foi significativamente melhor que o de 2019”.

“O trabalho conjunto entre iniciativas pública e privada, com forte divulgação do destino Salvador e da ampla programação do Carnaval, bem como a continuidade das obras visando a recomposição dos principais atrativos turísticos da cidade, são os principais determinantes desse desempenho. Para o turismo e hotelaria de Salvador fevereiro foi realmente o Carnaval dos Carnavais", revela o presidente.

Segundo últimos dados divulgados pela Anac, o número de passageiros no aeroporto de Salvador em janeiro de 2020 cresceu 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este resultado, ainda que preliminar, fundamenta previsões otimistas para 2020, compensando assim o fraco desempenho de 2019, período no qual o número de passageiros no aeroporto de Salvador caiu 5,8% em relação a 2018.

adblock ativo