Sete pessoas são mortas em Camaçari durante o final de semana

O final de semana foi violento na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo o boletim de homicídios da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), sete pessoas foram mortas no município.

No sábado, 7, Weslen Mota de Jesus, 19 anos, foi morto na rua Nova Vitória, por volta das 15h30. Cerca de 40 minutos depois, Paulo Sérgio Pereira dos Santos, 35 anos, foi assassinado na rua Antônio Carlos Soares.

Já no domingo, 8, a primeira morte registrada foi de Daniel Costa dos Santos, 33 anos. Ele foi morto à 0h30, na rua Direta da Cordoaria, na zona rural de Abrantes. Às 4h30, o corpo de Heraldo do Carmo Conceição, 25 anos, foi encontrado no km 13 da BA-093.

Mais três mortes foram registradas pela polícia no domingo: Paulo Roberto Inácio Santos foi morto por volta das 19h20, na rua das Cajaranas, no Parque Verde II; Antônio Roberto Inácio Santos, 24 anos, foi assassinato na 3ª Travessa do Parque, no bairro Gleba B e o último homicídio foi por volta das 23h, na avenida Radial A, no Centro de Camaçari. A identidade desta última foi divulgada até o momento.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a 18ª Delegacia Territorial (18ª DT), mas nenhum delegado foi localizado.

adblock ativo