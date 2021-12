Sete pessoas morreram nas rodovias estaduais durante feriado

A "Operação Independência" da Polícia Militar, finalizada na manhã desta terça-feira, 8, registrou sete mortes nas estradas da Bahia no feriado prolongado. De acordo com balanço divulgado pela PM, foram registrados 42 acidentes com 21 vítimas, sendo 14 com ferimentos graves.

Nas abordagens realizadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e das Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (Itabuna, Brumado e Barreiras), 1.012 veículos foram autuados, 34 retidos e recolhidas 18 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e 22 Certidões de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV).

Ainda conforme a PM, sete pessoas foram encaminhadas às delegacias e uma adolescente foi apreendida por ato infracional análogo a tráfico de drogas. Uma das pessoas foi presa após abordagem na BA-290, trecho entre Teixeira de Freitas (a 800 Km de Salvador) e Alcobaça (a 811 Km de Salvador), por mandado de prisão em aberto. Entre os detidos, foram lavrados termos circunstanciados, prisões em flagrante por porte ilegal de arma de fogo; embriaguez ao volante; porte ilegal de armas; encontrada placa de identificação de veículo falsificada, porte e tráfico de drogas, além de duas armas de fogo apreendidas.

Foram abordadas 9.276 pessoas e 4.228 veículos nas rodovias estaduais durante o feriadão. Ao todo 722 policiais militares trabalharam durante a operação.

