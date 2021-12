Sete pessoas ficam feridas em acidente na BR-116

Um acidente envolvendo quatro veículos, na BR-116, em Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador), deixou sete pessoas gravemente feridas na manhã desta terça-feira, 23. O engavetamento aconteceu por volta das 9h, próximo a Lagoa das Flores.

De acordo com informações da Concessionária Via Bahia, que administra o trecho, agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Policia Rodoviária Federal estão no local prestando atendimento às vítimas.

Segundo a concessionária, os veículos ainda não foram retirados do local, o que causa congestionamento no trânsito.

