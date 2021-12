Sete pessoas ficam feridas após veículo cair de ribanceira em Rio de Contas

Cinco adultos e duas crianças ficaram feridos na noite de segunda-feira, 14, após o carro no qual estavam cair de uma ribanceira na Serra das Águas, trecho da BA-148, no município de Rio de Contas, no sudoeste baiano.

De acordo com informações do site Agora Sudoeste, a família retornava de um sítio, quando o motorista perdeu o controle do veículo, caindo na ribanceira. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Livramento de Nossa Senhora.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

