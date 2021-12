Sete novos criminosos entram no Baralho do Crime da SSP

Sete novos nomes foram incluídos este mês pelo Disque-denúncia na última atualização - a segunda do ano - do Baralho do Crime, ferramenta elaborada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) que apresenta a foto e a área de atuação dos bandidos mais procurados no Estado. Os novos integrantes do Baralho são acusados de diversos crimes, entre eles tráfico de drogas e homicídio.

<GALERIA ID=18514/>

Devido às prisões realizadas desde a última mudança, ocorrida em fevereiro, novas identidades foram atribuídas às cartas, entre elas o Rei de Copas, ocupada agora por Markus Vinícius Chaves Villa Flor, condenado por homicídio.

Do naipe Paus, as modificações ocorreram na carta da Rainha, que passa a estampar a foto de Cosme Paixão Lisboa, mais conhecido como "Coe" ou "Jonas", homicida e traficante de drogas, e na carta de número dois, ilustrada no momento por Rosival Alcântara dos Santos, o "Tinteiro".

Também foram atualizados o 10, o seis e o dois de Ouros, preenchidos respectivamente por Marcelo Garrido da Silva, o "Papa", Jones Silva Santos, conhecido como "Boneco", e José Dantas Nascimento. Já no naipe de Espadas, apenas a carta número quatro sofreu alteração, recebendo o nome do acusado por homicídio Geraldo Cardoso Conceição.

Baralho

O Baralho do Crime foi criado em 2011 e já passou por várias atualizações. Segundo a polícia, com a ajuda da população, através de denúncias anônimas, o Baralho já tirou de circulação 52 pessoas, entre prisões e mortes em confronto com a polícia, número que corresponde à quantidade total de cartas do jogo.

Para conhecer a relação completa dos bandidos mais procurados do estado, basta acessar o site www.disquedenuncia.ba.gov.br e clicar no link "Os procurados da Bahia". O site também oferece a apresentação dos foragidos mais perigosos, através de um jogo da memória.

