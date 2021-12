Sete municípios estão sem água encanada desde domingo

O abastecimento de água está suspenso desde a noite de domingo, 16, em sete municípios da região do Sisal, no interior do Estado. Segundo a Embasa, a falta de água acontece devido à queda de energia elétrica no povoado de Pedras Altas, em Capim Grosso, onde o órgão tem uma unidade de distribuição.

Os municípios sem água são Candeal, Capim Grosso, Capela do Alto Alegre, Gavião, Ichu, Nova Fátima, Pé de Serra, Pintadas, Riachão do Jacuípe, São Domingos, São José do Jacuípe e Valente. O serviço deve ser normalizado gradativamente assim que o fornecimento de energia for restabelecido, ainda de acordo com a Embasa.

Já a Coelba informou que uma equipe está trabalhando no local, mas ainda não há previsão para normalização do abastecimento de energia. Apenas uma parte do povoado de Pedras Altas está sem luz.

