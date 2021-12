Sete morrem e oito ficam feridos em acidente em Ipirá

Sete pessoas morreram e oito ficaram feridas em um acidente na BA-414, em Ipirá, nesta terça-feira, 29. As vítimas estavam em uma van que capotou nas imediações do entroncamento com a BA-052 com Ipirá. O motorista perdeu o controle depois que um pneu soltou do veículo. As vítimas voltavam de um enterro, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Os feridos foram levados para o Hospital Municipal de Ipirá. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

