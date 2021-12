Sete feridos na explosão em farmácia seguem internados

Sete dos 13 feridos no incêndio em uma farmácia da Rede Pague Menos, em Camaçari, na quinta-feira, 24, quando um botijão de gás teria explodido no local, seguem internadas em Salvador.

Luís Fernando Gonçalves de Miranda, 29, e Rubem Gama, 24 anos, estão internados no Hospital Teresa de Lisieux. Já no Hospital Geral do Estado (HGE), estão Cristiane da Silva Matos, 30; Mariana dos Santos Santana, 32; Fabiana Silva do Nascimento, 35; Valmor Moura de Vasconcelos, 39; e Joelma Bispo Couto, 40.

Os outros seis feridos receberam alta nesta sexta, 25, quando foi confirmada a 10ª morte, a de Vilma Conceição dos Santos, que era funcionária do local.

​Sepultamentos

Nesta sexta, foram enterrados os três primeiros corpos liberados pelo Instituto Médico-Legal (IML) Nina Rodrigues: Tatiane Ribeiro Mendes, 34; Cristiana Nascimento de Souza, 39, e Lidiane Macedo Silva, 33. Todas funcionárias da empresa.

Sentimentos de dor, comoção e revolta marcaram as cerimônias fúnebres no cemitério Jardim da Eternidade, em Camaçari, onde as três mulheres sepultadas receberam as últimas homenagens de familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho.

Mais corpos liberados

Os corpos de mais três vítimas do acidente foram liberados na tarde desta sexta pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), do IML. Celine Pires Souza Castro, 9, Denilda de Jesus Trindade, 36, e Roseane dos Santos, 35, estavam no local no momento da explosão.

Denilda e Roseane eram clientes e tiveram os pertences identificados por familiares, antes do reconhecimento por arcada dentária. “Eu soube que era ela pelo brinco que lhe presenteei no aniversário”, disse, abalado, Antônio Carlos de Souza, 40, marido de Roseane.

Denivaldo de Jesus Pereira, 33, foi o responsável por reconhecer o corpo da irmã, Denilda. “Inicialmente, ficamos na esperança de encontrá-la no hospital, mas, infelizmente, não foi possível”, revelou, emocionado.

“A gente tenta ser forte, para amparar outras pessoas da família que precisam de nós, mas parece que não é real, que vamos acordar amanhã e vai ser tudo diferente. Agora, o que fica é a saudade de perder uma pessoa importante, que era querida por todos que a conheciam”, completou.

O corpo das duas mulheres foram velados na noite desta sexta e o enterro será realizado na manhã deste sábado, 26, no Cemitério Municipal de Mata de São João. Celine, única criança entre as vítimas, também será sepultada neste sábado, na cidade de Ubatã, localizada no sul do estado.

Denúncia

A TARDE recebeu informações, nesta sexta, de que outra farmácia Pague Menos, situada em São Cristóvão, na capital, estava em obras e funcionando normalmente.

Ao visitar a unidade, a equipe de reportagem encontrou o estabelecimento em reforma, porém fechado. No local, algumas pessoas que preferiram não se identificar, disseram que a farmácia estava atendendo ao público, mas parou após o acidente em Camaçari.

A mesma equipe de A TARDE encontrou o gerente da rede Pague Menos, na Bahia, Odésio Teixeira, no IML, na tarde de sexta, questionando-o sobre a denúncia recebida, mas ele desconversou.

Quanto à falta de assistência a familiares alegada por alguns, Teixeira afirmou que todo o auxílio necessário tem sido prestado, o que foi confirmado por parentes dos mortos.

“Estamos à disposição, dando toda a assistência psicológica, médica e financeira, inclusive para as vítimas que estão no hospital”, assegurou o gerente. Sobre possíveis indenizações, ele pontuou que o processo deve ser iniciado após a conclusão do laudo pericial.

