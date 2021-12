Sete feridos em acidente na BR-101 recebem alta

Receberam alta nesta sexta-feira, 17, sete passageiros que estavam internados no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas após o acidente da última quarta, 15, no km 896 da BR-101, que deixou 10 pessoas mortas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, um ônibus capotou na altura do km 896, na região da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano. Além dos mortos, outras 20 pessoas ficaram feridas no acidente.

O ônibus, que saiu de Vitória, no Espírito Santo, em direção ao município baiano de Itamaraju, capotou e caiu em uma ribanceira. Os policiais acreditam que o motorista possa ter perdido o controle da direção em uma curva considerada muito perigosa. O condutor do ônibus está entre as vítimas fatais.

