Sete de Setembro em Serrinha é marcado por homenagens à pátria e ao município

Com organização e sentimento de amor à Pátria, o Sete de Setembro , o Dia da Independência no município de Serrinha, no nordeste baiano, foi marcado por apresentações de alunos, bandas marciais e representantes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Coordenadoria de Trânsito, além de grupos de capoeira, judô, maçonaria, dentre outros.

Este ano, o tema oficial do desfile foi “As Cores do Meu Brasil”, em homenagem às belezas naturais e culturais do País. Com solenidade iniciada às 8h, em frente ao Coreto Municipal, centenas de pessoas foram prestigiar o evento.

O prefeito Adriano Lima hasteou a bandeira do Brasil, o comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM), Ten. Cel. PM Gilson Paixão, a da Bahia, e o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Subtenente Jean, hasteou a de Serrinha.

adblock ativo