Sete de Copas do "Baralho do Crime" da SSP é preso em São Paulo

Apontado pela polícia de liderar uma facção envolvida com tráfico de drogas, homicídios e roubos na cidade de Itabuna (distante a 433 km de Salvador), no sul do estado, Thiago de Freitas Rodrigues, o "Penteado ou Pente", foi capturou na manhã desta terça-feira 17, na cidade de São Bernardo, em São Paulo.

Thiago de Freitas era o 7 de Copas do "Baralho do Crime" da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e um dos mais criminosos mais procurados da Bahia.

De acordo a SSP-BA, equipes de polícia do interior e da polícia civil paulista já vinham o monitorando. No imóvel usado por ele, foram encontrados celulares, uma quantia em dinheiro e cadernos com anotações da quadrilha.

Após exame de corpo e delito em São Paulo, Thiago de Freitas seria encaminhado para a Bahia, onde responderá pelos crimes.

