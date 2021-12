Sete adolescentes são apreendidos com drogas em Conquista

Sete adolescente, com idades entre 13 e 17 anos, foram apreendidos com drogas nesta quarta-feira, 22, em Vitória da Conquista ( distante a 517 km de Salvador), região sudoeste da Bahia.

Eles estavam em companhia de Uerlei Ribeiro da Silva, de 19 anos, e Lucas Silva Santana, 18, que foram presos. De acordo dom a Polícia Civil, os supeitos portavam um quilo de maconha prensada, 180 trouxinhas da droga, 200 gramas de cocaína e meio quilo de crack.

Segundo investigadores do Núcleo de Tóxico e Entorpecente da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), a quadrilha possuía um laboratório de refino no bairro de Jardim Sudoeste, mas utilizava os menores para vender a droga em Campinhos.

Uerlei Ribeiro e Lucas Silva serão transferidos para o Presídio Nilton Gonçalves. Já Os adolescentes serão encaminhados ao Ministério Público para aplicação de medidas socioeducativas.

