Sessões de cinema serão oferecidas no mês das crianças

O filme 'Rio 2' será exibido gratuitamente no mês das crianças nos espaços culturais da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA). As sessões acontecerão nos dias 6, 12 e 13 de outubro, às 10h, 15h e 19h.

A ação, que faz parte do projeto Terças na Tela, do Circuito Popular de Cinema e Vídeo, vai acontecer excepcionalmente no dia 12, em homenagem ao Dia das Crianças. O filme escolhido também é especial para o mês.

Em Salvador, cinco espaços exibirão o longa; Cine Teatro Solar Boa Vista, Espaço Xisto Bahia, Casa da Música de Itapuã, Centro de Cultura de Plataforma e Espaço Cultural Alagados. Além da capital, outros 12 municípios vão participar da ação.

