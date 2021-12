Sessenta quilos de maconha são encontrados enterrados em Vila de Abrantes

Cerca de sessenta quilos de maconha foram localizados enterrados na tarde da sexta-feira, 26, em Vilas de Abrantes, distrito de Camaçari, situado na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Três suspeitos foram presos em flagrante.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), após denúncia anônima, a polícia encontrou, com a ajuda de cães farejadores, a quantidade do entorpecente escondido num terreno da localidade, conhecida como 'Mutirão'.

Além da droga, os policiais também apreenderam balanças de precisão e embalagens plásticas. Os suspeitos e o material foram encaminhados para a delegacia.

