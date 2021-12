Sesi oferece 3.363 vagas para educação de jovens e adultos a distância

Estão abertas até 30 de maio as inscrições para 3.363 vagas de ensino médio e ensino fundamental II, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a distância, oferecidas pelo Serviço Social da Indústria (Sesi).

Os interessados devem possuir mais de 18 anos e residirem nas cidades de Salvador, Barreiras, Brumado, Itapetinga, Jequié, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Luís Eduardo Magalhães, Eunápolis, Ilhéus e Juazeiro - nesta última, o período de inscrição é de 11 de junho a 6 de julho.

As inscrições devem ser realizadas na escola da Rede Sesi do município onde a pessoa reside (veja abaixo). Os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar do Ensino Fundamental II.

O SESI oferece cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) desde 1996 e, em 2013, passou a oferecer também à distância. Em 2017, foram 7.548 matrículas no programa em toda a Bahia.

Confira as vagas disponíveis e os locais de matrícula:

