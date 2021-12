Sesi abre 2.364 vagas para programa Educação de Jovens e Adultos

As inscrições para o programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Serviço Social da Industria (Sesi) seguem abertas até o dia 5 de julho.

São oferecidas 2.364 vagas para Salvador, Vitória da Conquista, Luis Eduardo Magalhães, Ilhéus, Eunápolis e Teixeira de Freitas. As aulas serão ministradas na modalidade a distância.

As oportunidades são para ensino fundamental II (6º ao 9º ano) e ensino médio (1º ao 3º ano), estudantes com mais de 18 anos. Para se inscrever, os candidatos devem comparecer na unidade do Sesi (da cidade escolhida) e apresentar RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar.

