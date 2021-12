Sesab vai apurar caso de paciente dado como morto

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) vai abrir uma sindicância para apurar o caso de Valdelúcio de Oliveira Gonçalves, que foi dado como morto pela equipe do Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas.

O paciente de 54 anos, que tem câncer, deu entrada na emergência da unidade médica na manhã de sábado, 23, com falta de ar. Por volta de 23h do mesmo dia, a família recebeu a notícia de que ele teria falecido após um quadro de insuficiência respiratória.

Cerca de duas horas mais tarde, quando o atestado de óbito e os documentos do enterro já estavam prontos, o irmão de Valdelúcio teve acesso à sala para vestir o corpo e percebeu um movimento de respiração dentro do saco para cadáveres.

Valdelúcio foi levado de volta para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde segue internado, e deve ser transferido em breve para o Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmão Dulce (Osid), para dar continuidade ao tratamento contra o câncer.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) abriu uma sindicância interna para apurar o caso. Segundo o órgão, "a diretora geral do HGMF, Margarida Miranda, vai se reunir com toda a equipe que atendeu o paciente e também com a diretoria da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) para esclarecer todo o procedimento pelo qual passou o paciente em questão."

