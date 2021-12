Sesab revisa notificados de microcefalia

Após o Ministério da Saúde apresentar um novo protocolo para identificação de bebês com microcefalia, 171 casos foram confirmados na Bahia. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) revisou todos os casos notificados desde outubro do ano passado.

A partir dos critérios divulgados, são considerados nessa condição neurológica, bebês do sexo masculino que possuem perímetro cefálico (PC) menor ou igual a 31,9 cm e bebês do sexo feminino que possuem PC menor ou igual a 31,5 cm.

No entanto, existe a possibilidade de que crianças sejam diagnosticadas com a doença, mesmo apresentando medidas superiores às anunciadas. Segundo a Sesab, há o registro de 24 casos confirmados com PC acima dos parâmetros atuais.

Balanço

Com a alteração dos indicadores, o balanço das ocorrências foi modificado. Até o dia 2 deste mês, 563 casos notificados, em 128 municípios, se enquadram no novo critério. Desses, 232 foram investigados com a realização de exame de imagem e/ou exame laboratorial; 171 casos foram confirmados e 61 descartados.

Das 563 notificações, houve 28 óbitos decorrentes de microcefalia em diversas cidades da Bahia. Salvador foi quem apresentou o maior número das fatalidades, totalizando seis ocorrências. O segundo distrito com maior número de casos foi Camaçari, com três.

As consequências da microcefalia podem variar, a depender do grau desenvolvido. A criança pode ter desde déficit intelectual a atraso nas funções motoras e na fala, baixa estatura, convulsões, dificuldade de coordenação e equilíbrio e alterações neurológicas.

A Sesab adverte que essas crianças devem ser acompanhadas por profissionais específicos e frequentem serviços de reabilitação.

Epidemias

Até o dia 28 do mês passado, foram notificados 17.858 casos suspeitos de zika, 11.386 casos suspeitos de chikungunya e 29.502 casos prováveis de dengue no estado da Bahia.

Instituições como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba estão promovendo ações para combater a proliferação do mosquito.

