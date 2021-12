Sesab recebe 122 notificações de Chikungunya em uma semana

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) recebeu 122 novas notificações de febre Chikungunya no período de uma semana. Entre os dias 29 de outubro e 5 de novembro, o número de casos notificados passou de 1.491 para 1.613. O número de municípios de onde vieram as notificações também aumentou de 49 para 51. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 6.

Segundo a Sesab, 572 desses casos foram confirmados. Feira de Santana continua sendo o município mais afetado, com 419 confirmações. Já Riachão do Jacuípe, a 191 km de Salvador, teve 148 confirmações, um aumento de aproximadamente 80,5% no número de casos em relação à última semana.

A capital baiana, onde já foram confirmados dois casos, Alagoinhas, Cachoeira e Amélia Rodrigues, que tiveram uma confirmação cada, não tiveram novos registros de confirmação. Ainda de acordo com a Sesab, estes municípios têm apresentado casos da doença devido a vínculo epidemiológico com Feira de Santana.

Entenda a Febre Chikungunya

A Febre Chikungunya pode ser transmitida tanto pelo mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, quanto pelo Aedes albopictus, transmissor da febre amarela. Os sintomas mais comuns são: febre acima de 39ºC, dores nas articulações, na cabeça e nos músculos e manchas vermelhas na pele que costumam durar de três a 10 dias. Os sintomas tendem a surgir entre dois e dez dias após a picada do inseto.

O tratamento consiste em manter o doente bem hidratado e administrar os sintomas. Contudo, mesmo depois de tratada a febre, as dores musculares ainda podem persisitir por meses. Nestes casos, podem ser introduzidos medicamentos anti-inflamatórios e fisioterapia.

Coleta de pneus

Por também ser transmitida pelo Aedes aegypti, as formas de combate à Chinkungunya são as mesmas que as da dengue. Uma delas, não deixar água parada em pneus fora de uso, pode ser alcançada com ajuda de pontos de coleta para reciclagem. Em Salvador, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip) mantém dois pontos de coleta, através da iniciativa Reciclanip.

Outros 18 municípios da Bahia também são atendidos, com um ponto cada. O telefone de contato de cada ponto de coleta está disponível do site da entidade.

adblock ativo