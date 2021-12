Sesab pede que população de 45 cidades se vacine contra febre amarela

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) por intermédio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica recomenda que 45 municípios do estado imunize 100% da população contra a febre amarela. O alerta vem após o surto da doença no estado de Minas Gerais, que faz divisa com a Bahia.

Apesar da recomendação a secretaria informa que até esta segunda-feira, 16, não há nenhum registro de febre amarela na Bahia.

A Sesab ressalta que essa ação não é uma campanha e por isso não foram informadas data de início ou limite para que as pessoas possam se vacinar.

De acordo com o órgão, as doses já estão disponíveis nos municípios e a vacinação faz parte do calendário da secretaria.

Confira os municípios:

Angical

Baianópolis

Barra

Barreiras

Bom Jesus da Lapa

Brejolândia

Buritirama

Campo Alegre de Lourdes

Canápolis

Carinhanha

Casa Nova

Catolândia

Cocos

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Feira da Mata

Formosa do Rio Preto

Ibotirama

Itaguaçu da Bahia

Iuiú

Jaborandi

Luiz Eduardo Magalhães

Malhada

Mansidão

Morpará

Muquém de São Francisco

Paratinga

Pilão Arcado

Remanso

Riachão das Neves

Santa Maria da Vitória

Santa Rita de Cássia

Santana, São Desidério

São Félix do Coribe

Sento Sé

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Sobradinho

Tabocas do Brejo Velho

Wanderley

Xique-Xique

