Sesab notificou 701 casos de microcefalia no estado

De acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 11, pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), de outubro do ano passado até 9 de fevereiro, foram notificados 701 casos de microcefalia - bebês que nascem com perímetro cefálico menor ou igual a 32 centímetros.

O número de casos notificados da doença aumentou de 618, divulgado no boletim da Sesab de 2 de fevereiro, para 701 (13,4% de crescimento) do boletim mais recente.

Dentre os 115 municípios que já notificaram casos para a secretaria, Salvador lidera o ranking com 360 ocorrências (51%).

Além de Esplanada, onde um bebê morreu este ano, por suspeita de microcefalia, foram registrados óbitos também em outros municípios baianos, como Camaçari (um), Campo Formoso (um), Itabuna (um), Itapetinga (um), Olindina (um), Presidente Tancredo Neves (um) Salvador (três) e Tanhaçu (um).

