Sesab nega elaboração de nota técnica sobre micareta de Feira

Ao contrário do que foi publicado na edição impressa do Jornal A TARDE desta quarta-feira, 11, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nega ter elaborado nota técnica se posicionando sobre a realização ou não da Micareta de Feira de Santana.

Em comunicado enviado à imprensa, o órgão destaca que ainda estão em análise da equipe técnica os riscos epidemiológicos de um evento desse porte para a saúde pública. A avaliação atende a uma solicitação protocolada pelo Ministério Público da Bahia, na última segunda-feira, 9.

Feira de Santana é o único município baiano com casos confirmados de coronavírus, com duas mulheres que seguem em isolamento. A micareta está marcada para o período de 23 a 26 de abril.

A secretaria ressalta ainda que documentos e orientações para profissionais de saúde, gestores públicos e a população podem ser encontrados no site do órgão.

"Cabe ressaltar que a única nota técnica elaborada pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) estadual é anterior aos casos confirmados e antecede o período do carnaval", diz a Sesab.

A errata também será publicada na edição desta quinta-feira, 12, do Jornal A TARDE.

