Sesab inicia entrega de repelentes para gestantes

A partir do dia 15 de março, gestantes beneficiárias do Programa Bolsa Família, receberão, de graça, repelentes contra mosquitos. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira, 3, pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Serão distribuídos, na Bahia, mais de 109 mil repelentes por mês, cuja substância ativa é o Deet (Diethyl Toluamide), que oferece proteção contra insetos como o Aedes aegypti, Culex e Anopheles aquasalis, de até 10 horas.

Segundo o cronograma, serão sete lotes para a distribuição, sendo que dois deles estarão disponíveis nesta primeira entrega. Salvador, Feira de Santana,Juazeiro, Vitória da Conquista, Itabuna, Jequié, Ilhéus, Porto Seguro, Lauro de Freitas e Barreiras são as cidades que vão receber repelente em maior quantidade.

