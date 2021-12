O número de resgatados com vida do naufrágio que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 24, na ilha de Mar Grande, em Vera Cruz, é de 89 pessoas. As informações são da Secretária da Saúde (Sesab). Até o momento não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

Segundo o órgão, dos 89 feridos, 70 foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mar Grande, outras 15 foram levadas para o Hospital Geral de Itaparica. Em Salvador, a Sesab tem o registro de duas pessoas no Hospital do Subúrbio, e outras duas no Hospital Geral de Estado (HGE). O número de mortos subiu para 23, segundo a Capitania dos Portos.

Naufrágio

A lancha Cavalo Marinho I naufragou momentos depois de ter saído do terminal marítimo de Mar Grande, sentido capital baiana. A embarcação tinha capacidade para 160 pessoas, e estava transportando 120 passageiros, incluindo quatro tripulantes, conforme informou a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

O resgate foi feito, logo nos primeiros momentos do acidente, por moradores e pescadores da região. Equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), a Marinha do Brasil e um Helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), realizam as buscas dos desaparecidos.

Sesab informa que 89 pessoas foram resgatadas com vida até o momento | Foto: Divulgação/ATarde

