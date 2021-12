Sesab diz não ser responsável por mortes no HGCA

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) disse que a denúncia do representante do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia (Seeb) em Feira de Santana, sobre o aumento do número de mortes no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), é infundada e não tem amparo.

Na manhã desta segunda-feira, 10, Edklércio Mendonça, diretor do Seeb em Feira (segunda maior cidade da Bahia, 108 km distante de Salvador), afirmou a um site de notícias do município que o hospital registrou aumento no número de mortes em 2013. De acordo com Mendonça, foram 90 óbitos no mês de janeiro, 96 em fevereiro e 100 no mês de março, somente na Sala Vermelha da unidade.

O local é onde os pacientes em caso mais graves são encaminhados no momento em que chegam ao hospital, para atendimento de urgência.

Por meio da assessoria, a Sesab informou que os dados levantados pelo sindicato não têm amparo na realidade e que o número de mortes não é necessariamente de responsabilidade da instituição ou dos profissionais.

"Atribuir esses números à unidade é de total irresponsabilidade. No mínimo um modo sensacionalista de alardear do jeito que foi informado. Por que ao invés de procurar falhas deveriam elogiar os que trabalham lá".

De acordo com a Sesab, a emergência no município passa por um momento difícil e o Clériston Andrade é a única unidade de urgência e emergência na região. Atende cerca de 2 milhões de pessoas. O Hospital abrange as cidades de Ribeira do Pombal, Serrinha e municípios vizinhos.

"É uma fala dura, mas não podemos ser responsabilizados por uma obrigação que também requer ação do município. Se há motivos de sobrecarga é a total ausência do municípios na situação de emergência em Feira de Santana".

Apuração do MPF - Segundo Mendonça, os médicos da unidade entregaram um documento à direção do hospital solicitando melhoria nas condições de trabalho no dia 27 de maio. Caso as reivindicações não sejam atendidas, os profissionais deixaram claro que farão um pedido de demissão em massa.

O deputado federal Colbert Martins enviou um pedido ao Ministério Público Federal (MPF) para apurar o número de mortes na unidade. De acordo com ele, há uma tentativa de privatização do hospital e há denúncias do sindicato que equipamentos e salas de cirurgias nunca funcionaram.

"Sou médico, antes de deputado. Entreguei uma cópia do pedido, assinado pelos profissionais, ao MPF informando que não havia condições de trabalho na Sala Vermelha do hospital. Não citei o número de mortes porque é uma informação que não tenho precisamente, mas pedi a apuração do MPF porque o Clériston Andrade é uma instituição mantida com recursos federais de saúde", finalizou.

