Sesab descarta suspeita de coronavírus em paciente de Jequié

Um caso de suspeita de coronavírus em uma paciente no município de Jequié, no sudoeste baiano, foi descartado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Em nota divulgada nesta terça-feira, 25, o órgão informou que o exame indicou infecção pelo vírus da influenza A, excluindo, assim, a suspeita de que seria o COVID-19, o coronavírus.

A mulher deu entrada, na segunda-feira, 24, no Hospital Geral Prado Valadares com sintomas respiratórios e história de viagem recente ao norte da Itália (Siena), zona considerada de risco para transmissão do coronavírus. Os primeiros sintomas teriam surgido no último dia 14 de fevereiro, e foram seguidos de aparecimento de quadro gripal em 20 fevereiro.

Suspeita em Itabuna

No sul da Bahia, em Itabuna, uma criança de 1 ano se encontra isolada com a família no Hospital Manoel Novaes. O grupo esteve em viagem na Europa com passagem pela Itália e chegou há 12 dias no município.

A criança passou por exames específicos, feitos pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Ainda não há prazo para divulgação da análise.

"Os pacientes encontram-se estáveis, em isolamento (respiratório/contato) dentro das unidades, não ocasionando riscos para nenhum outro paciente internado na instituição, bem como para nenhum de seus colaboradores. A vigilância epidemiológica está monitorando os contatos dos pacientes e adotando as medidas de precaução cabíveis até que o diagnóstico seja definido", informou a Sesab em nota.

