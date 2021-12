Sesab cria plano para vetar ação do ebola no Estado

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) está elaborando plano de contingência específico para evitar a chegada do ebola ao Estado. Os agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estão sendo treinados para enfrentar a doença.

Há nos aeroportos de Salvador e Porto Seguro, e nos portos na capital e em Ilhéus planos com diretrizes do Ministério da Saúde para evitar que o vírus chegue à Bahia.

Apesar de não haver voos diretos entre os países africanos e a Bahia, as companhias aéreas internacionais devem informar, caso haja passageiros que tenham passado por Serra Leoa, Guiné ou Libéria - países com mais casos da doença.

"Já há postos avançados nos aeroportos que estão prontos para o atendimento. Caso, durante o voo, um passageiro apresente sintomas, como febre e dor de garganta, a tripulação deve avisar às autoridades. Se houver a suspeita, ele será isolado e encaminhado ao Hospital Couto Maia, onde fará exames", explicou o coordenador estadual de Emergências em Saúde Pública da Sesab, Juarez Dias.

Caso não haja sintomas e os passageiros tenham entrado em contato com alguém infectado, a Anvisa informará sobre como proceder.

Trajeto

Nos portos onde atracam muitos navios vindos da África, a tripulação vai ter que informar todo o trajeto realizado, desde o ponto de origem até o destino final.

Além disso, deve informar quantas pessoas estão a bordo e indicar se há alguém doente. "Se tiver e for de um dos países com casos do ebola, o navio fica na costa, esperando que equipe de saúde vá até lá", disse Juarez.

As equipes de saúde devem evitar contato com as secreções do paciente. Mais materiais como máscaras, capas e aventais, dentre outros, estão sendo adquiridos pela Sesab. Segundo Juarez, o material utilizado por pacientes que apresentem sintomas do ebola será incinerado.

O ebola foi detectado pela primeira vez em 1976. No início do ano, novo surto atingiu Guiné-Conacri e, segundo a Organização Mundial da Saúde, já houve mais de 932 mortes e 1.700 pessoas infectadas. O vírus é transmitido em contato direto com o sangue e líquidos ou tecidos de pessoas ou animais infectados.

