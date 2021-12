Sesab convoca universidades públicas e privadas para concessão de vagas de estágio obrigatório não-remunerado

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) iniciou a convocação sobre a realização de chamemento de instituições de ensino superior públicas e privadas para a concessão de vagas de estágio obrigatório não-remunerado.

De acordo com informações da Sesab, os editais estão disponíveis no site oficial. O processo seletivo busca regulamentar o acesso aos estágios obrigatórios de graduações nas áreas da Saúde nos estabelecimentos de saúde da rede própria, de gestão direta e indireta, e nos estabelecimentos parceiros do Estado, para o período de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

